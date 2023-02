Un moment tensionat intre Jennifer Lopez si Ben Affleck a fost surprins la premiile Grammy si face inconjurul Internetului.Camerele din sala au filmat exact momentul in care cei doi au un schimb de replici deloc amical. Evident, specialistii in cititul pe buze au "tradus" conversatia pentru fani. Astfel ca, in schimbul de ... citeste toata stirea