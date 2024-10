VIDEO Injuraturi ca la usa cortului la Asia Express! Mihai Gainusa, injurat de mama de prezentatoarea Oana Paraschiv

Ultima editie a emisiunii Asia Express a fost marcata de momente de intensitate maxima, in special intre Oana Paraschiv si Mihai Gainusa. Prezentatoarea de la radio s-a suparat pe colegul ei de echipa si a ajuns sa-l injure fara mila, iar Mihai nu a reusit sa-si controleze nervii.Ce doi, care au participat la provocarea Asia Express, pareau initial increzatori pe Drumul Zeilor, dar tensiunea s-a acumulat rapid. In timpul competitiei, concurentii au fost obligati sa gateasca sub presiune, iar ... citește toată știrea