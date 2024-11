VIDEO Moment GENIAL azi-dimineata intr-un mall din Cluj. Un tanar "supererou" "se lupta" cu un personaj nevazut: A avut o noapte grea pe Piezisa?

Un moment neobisnuit s-a petrecut azi-dimineata intr-un mall din Cluj, unde un tanar s-a comportat ca un adevarat "supererou", "luptandu-se" cu un personaj nevazut. "Probabil a avut o noapte grea pe Piezisa"Un incident neobisnuit a avut loc in aceasta dimineata, in jurul orei 7:30, la Iulius Mall din Cluj-Napoca. Un tanar a fost filmat in timp ce executa o serie de miscari ciudate, asemanatoare cu karate sau yoga, doar el stie ce facea exact, la etaj in fata la IPB. Tanarul pare si ca se lupta ... citește toată știrea