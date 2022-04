VIDEO. Moment genial la un restaurant McDonald's. Un iubit inspirat a decis sa-si ceara partenera in casatorie, cand statea la coada

O cerere in casatorie a devenit virala dupa ce un barbat a decis in incinta unui McDonald's aglomerat sa o intrebe pe iubita sa daca vrea sa petreaca viata impreuna. Momentul stanjenitor a avut loc la Sandton City Mall din Johannesburg, Africa de Sud.Imaginile il arata pe barbatul asezat pe un genunchi si intinzand spre femeie o cutie cu un inel, avand scopul de a-si cere partenera in casatorie. La coada la McDonald's. Femeia insa a fost complet deranjata de gestul sau si a preferat sa lase ... citeste toata stirea