VIDEO. Nunta in aer liber, distrusa de o vecina care a hotarat ca e momentul potrivit sa-si tunda gazonul

Nunta in aer liber a unui cuplu a fost distrusa de o vecina care a hotarat sa-si tunda gazonul in timp ce mirii isi spuneau juramintele. Zgomotul puternic a acoperit momentul emotionant al mirilor in timp ce isi spuneau juramintele.O nunta in aer liber ar oferi in mod normal un cadru linistit si intim pentru mirii care urmeaza sa spuna "Da", iar intr-o lume ideala, singurele sunete ar fi copacii leganati usor si muzica romantica. Din nefericire pentru un cuplu, momentul emotionant a fost ... citeste toata stirea