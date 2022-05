VIDEO. O rata a facut senzatie in mediul online, dupa ce a participat la un maraton. Pantofii speciali au ajutat-o sa "obtina" si medalie

O rata a cucerit internetul, dupa ce a participat la un maraton din New York. Pasarea a purtat o pereche de pantofi sport, realizati special pentru ea si a obtinut si o medalie la final.Wrinkle este deja celebra pentru calitatile sale sportive. Ea a participat la mai multe asemenea evenimente in trecut. De data aceasta, inaripata a purtat o pereche de pantofi sport speciali, rosii, care au ajutat-o sa nu-si raneasca picioarele in cursa de un kilometru. Totodata, au castigat aprecierea tuturor ... citeste toata stirea