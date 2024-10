VIDEO Pentru Vladuta Lupau alaptatul in public nu e tabu: Dupa experienta din biserica, artista s-a filmat acasa, in timp ce il alapteaza pe bebelus

Vladuta Lupau, una dintre cele mai apreciate cantarete de muzica populara din Romania, a demonstrat din nou ca nu se teme sa alapteze in public, punand pe primul loc nevoile celor doi copii ai sai. Artista a impartasit un moment emotionant pe retelele de socializare, in care o vedea alaptandu-l pe cel mic, Isaia, acasa. Aceasta a subliniat ca alaptatul este un act natural, care nu ar trebui sa fie privit cu stigma.Vladuta, care a devenit mama pentru a doua oara, mai are un baiat, pe Iair, si ... citește toată știrea