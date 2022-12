VIDEO - Un celebru actor de origine romana a fost nominalizat la premiile Globurile de Aur 2023

Un celebru actor roman are sanse la mult doritul trofeu din cadrul premiilor Globurile de Aur. Sebastian Stan a fost nominalizat la categoria "Cel mai bun actor - Limited Series" pentru rolul din filmul "Pam and Tommy".In varsta de 40 de ani, actorul joaca rolul lui Tommy Lee, fostul sot al celebrei Pamela Anderson. Compus din opt parti, serialul urmareste povestea de dragoste a celor doi protagonisti. In plus, serialul prezinta si felul in care cei doi au fost afectati de scandalul provocat ... citeste toata stirea