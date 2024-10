Vino sa te misti la Iulius Mall Cluj! Invata GRATIS miscari de dans latino, de la dansatori profesionisti, la flashmob-ul de Salsa si Bachata

Iulius Mall si Sonrisa Dance Center te provoaca: participa la flashmob-ul organizat in Atrium si danseaza alaturi de prietenii tai!Iulius Mall Cluj te provoaca la distractie! Participa la un flashmob organizat in Atrium si invata miscari de salsa si bachata alaturi de profesionistii de la Sonrisa Dance Center. Evenimentul va avea loc vineri, 11 octombrie 2024, de la ora 19.00, oferindu-ti ocazia sa te misti in ritmuri latino impreuna cu antrenorii cu experienta, Tatiana si Adrian. Intrarea ... citește toată știrea