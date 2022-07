Visul neimplinit al lui Ion Tiriac. Tenismenul ar fi vrut sa "bata recordul" lui Cristi Borcea: "Sa am 20 de copii care sa alerge in jurul meu"

Se cunoaste care este visul neimplinit al lui Ion Tiriac. Chiar daca a avut o cariera de senzatie si a facut o avere uriasa, fostul jucator de tenis are un singur regret. Ii pare rau ca nu a avut mai multi copii si o viata in care sa aiba un program bine stabilit.Tiriac si-ar fi dorit chiar sa bata "recordul" lui Cristi Borcea, cel care are 9 copii cu 4 femei. Miliardarul ave de gand sa aiba 20 de copiisi sa fie romanul implicat in sport cu cea mai numeroasa familie.Visul neimplinit al lui ... citeste toata stirea