Vladuta Lupau a dat rochiile de gala pe pijamale in noul an! A facut un show de pomina la Cluj, alaturi de Catalin Botezatu - VIDEO

Vladuta Lupau a inceput noul an intr-o maniera inedita! Artista a fost prezenta la un eveniment la Cluj, prilej cu care a urcat pe scena in pijamale.Marea petrecere in pijamale a avut loc pe 1 ianuarie la o locatie exclusivista din Cluj, Vladuta Lupau fiind printre surprizele pregatite de organizatori. Acesta a venit insotita de Rapsozii Maramuresului iar distractia a tinut pana ... citește toată știrea