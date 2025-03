Vladuta Lupau a dezvaluit marea surpriza promisa fanilor! Ce proiect fabulos a pregatit alaturi de Aurel Tamas - FOTO

Vladuta Lupau, una dintre cele mai iubite artiste de muzica populara din Romania si-a anuntat fanii ca va colabora cu indragitul interpret clujean Aurel Tamas.Vladuta a mentionat, in urma cateva saptamani, ca Aurel Tamas o va insoti la unele concerte in acest an, iar recent a anuntat si primele evenimente din 2025 la care cei doi vor canta impreuna.Clujenii vor avea sansa sa-i vada pe cei doi impreuna pe scena, in aprilie, in Cluj-Napoca! Pe langa maestrul Aurel Tamas, la concert vor ... citește toată știrea