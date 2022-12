Vladuta Lupau a rupt tacerea despre operatiile estetice: "E firesc ca un copil la 14 ani nu arata ca la 31!"

Vladuta Lupau, adoptata de clujeni cu sufletul deschis, este una dintre cele mai frumoase vedete din Romania, dar are parte si de multe critici.Imaginea Vladutei a cunoscut modificari, ceea ce i-a facut pe multi sa spuna ca a apelat la "bisturiu".Recent a nascut si a sclabit extrem de repede. "Intr-adevar, ma mandresc cu faptul ca nu am ramas cu multe kilograme in plus, dar pot sa spun ca am si avut noroc, cred, cu genetica. Am pus 12 kilograme in sarcina, iar primele 8 le-am dat jos in ... citeste toata stirea