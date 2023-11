Indragita artista Vladuta Lupau a scapat definitiv de dosarul penal in care a fost cercetata pentru fals in forma continuata, dupa ce a cerut bani de la stat in pandemie, pe motiv ca nu avea de lucru. Artista a facut falsuri rusinoase pentru statutul ei de vedeta a muzicii de petrecere, pentru a incasa in 2 luni un total de doua mii de euro, in timp ce averea ei se ridica la peste un milion de euro.Artista a primit 8.144 de lei de la stat pentru lunile iulie - august 2020, cu toate ca in iulie ... citeste toata stirea