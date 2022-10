Vladuta Lupau dezvaluie ce va face cu banii de la botezul fiului ei. Artista se gandeste la o achizitie de sute de mii de euro!

Vladuta Lupau a dezvaluit ce are de gand sa faca cu banii pe care i-a strans la botezul lui Iair. Cantareata are planuri mari pentru fiul ei, pentru care a organizat o petrecere de botez grandioasa. La petrecere au fost invitate aproape 700 de persoane, printre care si vedete.Asadar, artista spune ca s-a consultat cu sotul sau, Adi Rus, dar bineinteles, au cerut parerea si altor parinti, asa ca impreuna au decis sa investeasca banii respectivi intr-un apartament in Dubai, imobil de care Iair ... citeste toata stirea