Vladuta Lupau, dezvaluiri sincere despre greul prin care a trecut inainte sa devina celebra: "Mancam la cantina acolo"

Indragita artista Vladuta Lupau a facut dezvaluiri despre modul in care se descurca cu banii atunci cand nu era celebra. Iata cat cheltuia vedeta pe zi si ce primea de la parintii sai!Pe vremea cand era studenta in Cluj, artista ducea o viata modesta. Parintii ei nu i-au alocat un buget prea mare, iar ea trebuia sa se descurce singura."Mai mult de 50 de lei pe saptamana eu nu am primit niciodata, pana am terminat facultatea. Nu stiu cine s-ar fi descurcat cu 50 de lei pe saptamana. Motorina ... citește toată știrea