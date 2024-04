Vladuta Lupau marturiseste ca nu face nimic iesit din comun pentru silueta: "Nu am avut niciun complex fizic"

Vladuta Lupau este una dintre cele mai indragite artiste din Romania. Viitoarea mamica are si o silueta de invidiat, insa in ciuda aspectului artista spune ca nu face nimic iesit din comun pentru silueta.Datorita profesiei, interpreta de muzica populara are un stil de viata destul de activ."Nu mananc exagerat, desi imi place mancarea foarte mult. Acum, dupa operatia de hernie hiatala, nici nu imi permite esofagul sa mananc foarte mult. Si nu stiu, poate noptile nedormite si oboseala mai scad ... citește toată știrea