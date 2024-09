Vladuta Lupau, nevoita sa renunte la traditionalul concert de la Cluj ca sa petreaca mai mult timp cu mezinul familiei: "Am decis sa ma dedic lui"

De 8 ani de zile incoace, Vladuta Lupau organizeaza la Cluj concertul traditional "Vin acasa de Craciun!". Iarna aceasta insa artista va renunta la acest proiect tocmai pentru ca necesita foarte multa pregatire, iar ea isi doreste sa poata petrece acum mai mult timp impreuna cu micutii ei de acasa."Aveam multe proiecte iarna si in fiecare an, concertul meu cu o traditie de 8 ani, "Vin acasa de Craciun", dar nu mai reusesc sa il pun in scena anul acesta. Baietelul este mic si cea mai mare ... citește toată știrea