Vladuta Lupau, sedinta FOTO de exceptie inainte de nastere. Bruneta a pozat ca o "sirena": "Probabil ultimele poze cu burtica din viata asta"

Recent, Vladuta Lupau si-a luat prin surprindere fanii cu o serie de fotografii superbe. Vedeta in varsta de 33 de ani este insarcinata pentru a doua oara si in scurt timp urmeaza sa aduca pe lume cel de-al doilea copil.Artista si Adi Rus, actualul ei sot, s-au casatorit in anul 2019. Trei ani mai tarziu, in august 2022, a venit pe lume primul lor copil, un baietel, pe nume Iair. Vedeta a anuntat in luna martie, in cadrul concertului de la Sala Palatului ca este insarcinata pentru a doua oara. ... citește toată știrea