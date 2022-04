Volodimir Zelenski: "Sunt gata sa-mi dau viata pentru tara mea"

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a dat un interviu, in cadrul emisiunii "60 Minutes" a postului CBS, si a spus ca e gata sa faca sacrificiul suprem pentru tara."Cand toata lumea iti spune ca trebuie sa pleci, trebuie sa te gandesti. Inainte de a face ceva, analizez situatia. Intotdeauna am facut-o cu calm, fara haos", a declarat Zelenski pentru Scott Pelley de la CBS in interviul acordat prin intermediul unui interpret. "S-ar putea sa nu fiu cel mai puternic razboinic. Dar nu sunt ... citeste toata stirea