Zi de derby. Sticla Ariesul Turda vs FC Campia Turzii

Reluarea campionatului aduce in primul meci un derby de traditie. Sticla Ariesul Turda vs FC Campia Turzii.Etapa a XII-a este programata sa inceapa miercuri, 28 februarie iar de la ora 16.30 pe Stadionul Municipal Turda grupele U19 de la Sticla Ariesul Turda si FC Campia Turzii se intalnesc a doua oara in acest sezon. In tur turdenii s-au impus cu 3-0 iar la meciul de ... citește toată știrea