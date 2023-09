Luna octombrie se anunta mult mai generoasa pe plan financiar pentru multe zodii. Mercur, Venus si Jupiter vor avea grija de castigurile noastre, iar unele zodii vor avea cu adevarat noroc la bani! Cu sosirea lunii octombrie, se deschide o noua pagina in astrologie, aducand cu sine o viziune plina de promisiuni pentru un semn zodiacal. In aceasta perioada, constelatiile se aliniaza in favoarea unei zodii, pregatind terenul pentru o serie de evenimente pozitive si oportunitati norocoase.Zodia ... citeste toata stirea