Norocul ii va gasi si-n gaura de sarpe, in luna mai. Aceasta zodie este cea mai bine aspectata in 2023. Marele salt in constiinta prevazut pentru anul acesta va veni subtil si ii va invalui in armonie. Incepand cu luna mai, acesti nativi se pregatesc de un nou capitol al vietii. Viata le va oferi foarte multe cadouri pe toate planurile.Incepand cu 15 mai, Jupiter intra in Taur pentru prima data de mai bine de un deceniu, ceea ce inseamna ca acesti nativi vor beneficia de avantajele inevitabile ... citeste toata stirea