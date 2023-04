Luna mai vine cu cele mai bune vesti pentru o zodie! Acesti nativi vor fi protejati de astre in perioada urmatoare si vor avea parte de tot ce au visat vreodata. Ei se vor bucura de bani, iubire, dar si noroc. Vor scapa de ghinionul care nu i-a lasat sa fie fericiti cu adevarat.Persoanele nascute sub semnul zodiei Taur vor trai multe momente speciale in urmatoarea perioada. Acesti nativi vor fi binecuvantati pe toate planurile si cu siguranta ca vor da lovitura. Norocul va fi de partea lor ... citeste toata stirea