Nu exista o zodie considerata in mod universal ca fiind cea mai puternica sau cea mai slaba. Caracteristicile zodiilor sunt variate si complexe, iar influenta astrologica este interpretata diferit de catre diverse traditii si astrologi. In plus, o persoana nu poate fi redusa doar la zodia sa, deoarece si alte aspecte ale hartii natale contribuie la personalitatea sa.Cu toate acestea, pot oferi o privire generala asupra unor zodii care sunt adesea asociate cu trasaturi puternice sau mai ... citeste toata stirea