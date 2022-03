Zodiacul manipulatorilor. Cele 4 zodii care stapanesc arta manipularii, poti cadea usor in capcana lor

Daca ai ghinionul ca prietenii tai sau membri ai familiei sa fie nascuti sub urmatoarele semne zodiacale, sfatul nostru este sa fii cat mai precauta in prezenta lor. Acestea sunt cele 5 zodii care stapanesc arta manipularii, insa desigur, chiar daca au aceasta putere, nu inseamna ca manipuleaza mereu sau ca vor folosi arta manipularii si asupra ta.ScorpionChiar daca nativul Scorpion poate surprinde prin rafinamentul si caracterul puternic, este bine de stiut ca acesta are puterea sa manipuleze ... citeste toata stirea