Zodii cu care nu te intelegi deloc, in functie de zodia ta

Zodii cu care nu te intelegi deloc - Fiecare dintre noi am simtit atunci cand am stat de vorba cu anumiti oameni ca pur si simplu nu exista chimie. Orice am fi facut nu puteam ajunge la un numitor comun si cea mai simpla solutie ar fi fost sa te ridici de la masa si sa pleci. Ei bine, astrologii spun ca acest lucru este din cauza incompatibilitatii cu anumite zodii.Zodii cu care nu te intelegi - Berbec (21 martie - 20 aprilie)Zodii cu care nu te intelegi - Rac si CapricornPrimul semn cu care ... citeste toata stirea