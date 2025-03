Zodiile care primesc o favoare divina odata cu Luna Plina din 14 martie 2025. Roata se intoarce si un val de noroc si energie le readuce banii in conturi

Luna Plina din 14 martie vine cu o incarcatura energetica speciala, un moment astral de regenerare, revelatie si, pentru unii nativi, de renastere financiara. Este o perioada in care se inchide un ciclu si se deschide un altul, iar destinul poate face salturi spectaculoase in favoarea celor care sunt pregatiti sa primeasca darurile universului.Trei zodii sunt alese sub aceasta influenta lunara: pentru ele, roata se intoarce, obstacolele dispar ca prin farmec, iar banii incep sa curga din ... citește toată știrea