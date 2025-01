Zodiile care risca sa-si PIARDA relatiile sau casniciile in 2025! Cum poti evita o ruptura definitiva

Anul 2025 aduce provocari majore pentru anumite semne zodiacale pe plan sentimental, iar trei dintre acestea trebuie sa fie extrem de atente pentru a evita rupturile definitive in relatii sau casnicii.BerbecBerbecii sunt primii pe lista acestia fiind predispusi la certuri frecvente din cauza impulsivitatii si a tendintei de a pune propriile dorinte pe primul loc. Nevoia de rabdare si empatie va fi esentiala pentru a mentine armonia in cuplu.LeuLeii vor avea dificultati in a-si controla ... citește toată știrea