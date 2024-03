Zodiile care vor avea noroc cu carul in aprilie 2024! Ei sunt norocosii anului

Pentru unii nativi, luna aprilie va fi cea mai norocoasa din an. Potrivit astrologilor, Mercur intra in Berbec pe 9 martie, aducand o energie de foc atat de necesara pentru a da un semnal de trezire si pentru a face persoanele nascute sub anumite semne zodiacale sa simta libertatea legata de plasarea focului, dar cel mai important, sa se exprime si sa castige incredere. Cu o combinatie de energie, creativitate si curaj, aceste zodii se pregatesc sa straluceasca in fata oportunitatilor ce le vor ... citește toată știrea