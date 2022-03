Zodiile cu karma nefericita. Ei poarta povara vietilor trecute si gasesc mai greu "lumina de la capatul tunelului"

Karma este un concept filosofic-religios, prin care fiecare nicio actiune nu ramane fara urmare. Spus altfel, actiunile intreprinse in viata noastra trecuta, pot avea urmari si in viata viitoare, nu neaparat in aceasta. Cu totii stim expresia romaneasca "ce semeni aia aduni", acest proverb reflecta totalmente modul in care functioneaza karma.Aceasta forta impersonala care cantareste toate faptele facute in decursul vietii trecute, pare sa loveasca mai mult pe unii nativi ai zodiacului, decat ... citeste toata stirea