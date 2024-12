Zodiile norocoase care scapa de azi de Marte retrograd si primesc daruri divine: Dragoste intensa, castiguri si promovare-surpriza sub bradul de Craciun!

In 7 decembrie 2024 a inceput influenta lui Marte retrograd in Leu, un tranzit cunoscut pentru provocarile sale, dar si pentru lectiile importante pe care le aduce. De obicei, Marte retrograd poate aduce conflicte, intarzieri si frustrari, dar, surprinzator, nu toate zodiile vor simti aceste influente negative. In schimb, anumite semne zodiacale vor beneficia de daruri divine, iar acest tranzit va deveni un moment favorabil pentru ele. Dragostea va deveni mai intensa, castigurile materiale vor ... citește toată știrea