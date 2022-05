10 lucruri despre viitorul sezon din Liga 1

*CFR va juca cu FK Sachcior Salihorsk in preliminariile Ligii Campionilor, adversar de calibru din Belarus, care ii da deja fiori lui Dan Petrescu: "As fi preferat sa cu oriciune ,dar nu cu Sachcior Salihorsk. E cel mai greu adversar pe care l-am fi putut intalni. Preferam sa joc cu Manchester City, pacat ca merge direct in grupe", a spus Bursucul.*Intrebat de Nelutu Varga de ce buget ar avea nevoie pentru a ajunge in grupele Ligii, Dan Petrescu i-a spus ca are nevoie de 159 de milioane de ... citeste toata stirea