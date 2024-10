11 ani de la moartea unui fost jucator emblematic al Universitatii Cluj. L-a descoperit pe Ovidiu Sabau

Alexa Uifaleanu, fost jucator emblematic al Universitatii Cluj, ar fi implinit pe 23 octombrie varsta de 77 de ani.Nascut pe 23 octombrie 1947, Uifaleanu a jucat cu "U" pe piept intre 1966 si 1979. A evoluat in 277 de partide, marcand 39 de goluri.In sezonul 1971/1972, cu Alexa Uifaleanu in teren, "studentii" incheiau sezonul din Liga 1 pe locul 3 si se calificau in Cupa UEFA. Alexa ... citește toată știrea