2022, un nou titlu pentru Simona Halep

Simona Halep a castigat primul trofeu din 2022, trofeul Melbourne Summer Set 1, scor 6-2, 6-3 in finala cu Veronika Kudermetova, locul 31 WTA. Simona Halep are 30 de ani si este pe locul 20 WTA Astfel ea si-a adjudecat cea de a 23 victorie din cariera sa. Iata declaratia Simonei Halep la finalul acestui meci:"E o placere sa am inca un discurs aici, pe acest teren frumos. In urma cu 4 ani (n.r. - finala Australian Open din 2018) nu am castigat, dar m-am bucurat de meci. E cu adevarat frumos sa ... citeste toata stirea