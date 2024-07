A convins in cantonament iar acum a semnat cu "U" Cluj. ,,Studentii" si-au intarit echipa cu un fundas de 22 de ani

Tanarul jucator Stefan Andrei a reusit sa il convinga, in cantonamentul din Austria, pe antrenorul Ioan Ovidiu Sabau. Fundasul, care in sezonul trecut a evoluat pentru Sanatatea Cluj, a semnat cu "U".,,Fundasul, care poate juca atat in centrul apararii, cat si in banda dreapta, a evoluat in ultimul sezon pentru formatia din al treilea esalon Sanatatea Cluj unde a strans 28 de partide si a marcat un gol.In cantonamentul din Austria, ... citește toată știrea