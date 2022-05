A doua editie a Transylvania Open va fi organizata in acest an la Cluj, in toamna, premii de un sfert de milion de dolari

A doua editie a Transylvania Open va fi organizata in acest an la Cluj, in toamna, anunta organizatorii.Astfel, turneul va fi organizat intre 8 si 16 octombrie si face parte din calendarul oficial al Women's Tennis Association (WTA). Meciurile se vor juca in interior, in sala polivalenta BT Arena, si vor debuta cu doua zile de calificari. "Cluj-Napoca a fost anul trecut singurul oras din Europa cu doua turnee WTA: Winners Open si Transylvania Open", spune directorul turneului, Patrick ... citeste toata stirea