Marele derby dintre FCSB si CFR Cluj a fost amanat, pentru ca echipele vor juca in Conference League, in 8 septembrie.Astfel, LPF a fost de acord ca jocul FCSB - CFR Cluj, din etapa a 9-a a Superligii, sa fie amanat. Meciul nu se va mai disputa duminica, 4 septembrie, ci la o data care va fi stabilita ulterior!Pana atunci, CFR Cluj va juca miercuri, 31 august, in Gruia, de la ora ... citeste toata stirea