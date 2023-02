"A fost varza a la Cluj". Un fost jucator al Campioanei critica dur prestatia mediocra cu Lazio

CFR Cluj a fost invinsa de Lazio cu scorul de 1-0 (1-0), joi seara, pe Stadio Olimpico din Roma, in prima mansa a play-off-ului pentru optimile de finala ale Europa Conference League la fotbal. Unicul gol al partidei a fost reusit de Ciro Immobile (45+4).Cristi Bud a condamnat partitura tactica interpretata de CFR pe Olimpico, in disputa cu Lazio. Desi a jucat cu un om in plus timp de peste 75 de minute, campioana Romaniei s-a comportat ca o echipa mica, fiind interesata doar sa nu ia multe ... citeste toata stirea