A murit Matei Ruhrig, mare legenda a baschetului clujean, fost component al lotului national - FOTO

Clubul Sportiv Universitatea Cluj anunta, cu multa tristete si profund regret, trecerea in nefiinta, in data de 10 mai 2022, a celui care a fost Matei Ruhrig, Meti, legenda a baschetului romanesc, jucator emblematic al clubului Universitatea. Baschetul romanesc pierde pe unul dintre cei mai buni conducatori de joc ai echipei nationale si a echipei "U" Cluj."Meti Ruhrig s-a nascut in ziua de 18 decembrie 1942. A absolvit Liceul Ady-Sincai si Institutul Agronomic din Cluj, promotia 1965 precum ... citeste toata stirea