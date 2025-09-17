Editeaza

A murit un fost fotbalist al Universitatii Cluj. A fost amenintat de un general al armatei, ca sa mearga la Steaua, desi semnase cu U

Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 07:48
Oficialii clubului Universitatea Cluj au anuntat decesul unui fost component al echipei de fotbal, Aurel Stoica, in varsta de 67 de ani
Aurel Stoica a jucat timp de 5 sezoane la U Cluj, in perioada 1983-1988. El a fost introdus pe teren in 117 partide (33 in Liga1, 83 in Liga a 2-a si una in Cupa Romaniei).

A reusit sa marcheze 16 goluri pentru clubul clujean.

"Odihneste-te in pace, Aurel Stoica!
Clubul nostru isi ia ramas bun de la Aurel Stoica, fost jucator al Universitatii Cluj timp de ...citește toată știrea

