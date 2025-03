A murit un fotbalist de doar 19 ani! Debutase la FCSB in partida cu CFR Cluj. MM Stoica: "A fost unul dintre liderii generatiei nascute in 2005"

Lumea fotbalului romanesc este in doliu dupa disparitia fulgeratoare a lui Luca Manolache, un tanar mijlocas de doar 19 ani, legitimat la Metaloglobus.Luca Manolache, crescut la academia FCSB, a debutat la echipa mare in mai 2022, la doar 17 ani, intr-un meci disputat impotriva CFR Cluj. Acesta ramane singura sa aparitie pentru echipa de seniori a ros-albastrilor. Ulterior, tanarul a evoluat la echipele de juniori ale clubului, iar in vara anului 2023 a fost transferat la Chindia Targoviste. ... citește toată știrea