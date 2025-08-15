Editeaza

A schimbat motocicleta cu mingea de baschet: Ben Altit, noul transfer al campioanei Romaniei a ajuns in Cluj-Napoca

Sursa: Stiri de Cluj
Vineri, 15 August 2025, ora 16:49
14 citiri
U-BT Cluj-Napoca isi intareste lotul cu un nume surpriza: Ben Altit (32 de ani), pivot israelian cu pasaport romanesc, fost jucator la Rapid Bucuresti. Transferul vine dupa un an sabatic in care sportivul a pus baschetul pe pauza pentru a calatori prin India pe motocicleta, experienta pe care o descrie simplu: "Am renuntat la tot".
Campioana Romaniei se pregateste pentru cel de-al patrulea sezon consecutiv in EuroCup si pentru debutul in Liga ABA, competitie regionala extrem de competitiva. In ...citește toată știrea

