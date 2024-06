A visat strainatatea, dar a ajuns in Giulesti. Patron CFR: "Sa fie sanatos, sa joace unde vrea. Nu ma mai intereseaza acest fotbalist"

Multiplu campion cu CFR Cluj, Cristi Manea a refuzat sa isi prelungeasca contractul, sperand sa prinda un contract in afara tarii. Fundasul dreapta si-a pierdut din acest motiv locul de titular si a ratat in acelasi timp si Campionatul European, unde Romania e aproape calificata in optimile de finala.In asteptarea unei oferte din strainatate, Manea a ramas doar cu speranta si a ajuns, in final, la Rapid Bucuresti. Patronul CFR-ului, Nelutu Varga, n-a gustat prea mult decizia fostului sau ... citește toată știrea