"Acesta este fotbalul, imprevizibil, si important este ca noi sa credem". Lincar vrea sa treaca peste esecurile din Superliga, in meciul cu UTA Arad

"Studentii" se afla in fata unui duel de traditie cu UTA Arad. Un duel in care alb-negrii trebuie sa obtina o victorie, pentru a trece peste esecurile suferite in ultimele doua etape din Superliga. Partida de pe Stadionul "Francisc von Neuman" este programata sambata, de la ora 19:00."U" si UTA s-au intalnit pentru prima data in sezonul 1946-1947 din Divizia A, primul campionat national organizat dupa Al Doilea Razboi Mondial. In dubla mansa, recent infiintata UTA (I.T.A. la acea vreme, dupa ... citeste toata stirea