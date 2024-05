Acord intre CFR Cluj si atacantul de 850.000 de euro. E primul "transfer de titlu" anuntat de Dan Petrescu

CFR Cluj a ajuns la un acord verbal cu Pavol Safranko (29 de ani), in prezent atacantul celor de la Sepsi, anunta Hotnews.Pavol Safranko se afla in ultimele saptamani de contract cu cei de la Sepsi si nu isi va mai prelungi intelegerea cu covasnenii.Varful de atac slovac este pe placul lui Dan Petrescu, adica un jucator cu experienta si cu un fizic impunator.In 2022, FCSB l-a dorit la randul ei pe Pavol Safranko, cand acesta era in Africa de Sud, la Mamelodi Sundowns, insa jucatorul cu 10 ... citește toată știrea