Acord oficial cu fostul fotbalist de la FCSB. "U" si-a luat fundas central si asteapta si alti jucatori de la formatia bucuresteana

U Cluj incepe deja campania de achizitii care se va deschide, oficial, in luna ianuarie.Clubul clujean a anuntat o prima mutare: Andrei Miron (28 de ani). Fundasul central cu peste 230 de aparitii la nivelul primei ligi soseste la "U" din postura de jucator liber de contract, dupa ce si-a reziliat intelegerea cu echipa israeliana Hapoel Haifa."Sunt fericit ca am semnat cu "U" Cluj. Am ajuns la un club de traditie, foarte iubit, cu un stadion frumos si suporteri multi. Astept sa imi pot ... citeste toata stirea