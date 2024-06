Adam Mokoka va continua alaturi de U-BT Cluj-Napoca: Francezul si-a prelungit contractul

Un jucator crucial pentru reusitele din sezonul precedent a decis sa ramana la U-BT Cluj Napoca. Francezul Adam Mokoka si-a prelungit contractul cu campioana Romaniei la baschet."Mokoka s-a integrat rapid in lotul condus de Mihai Silvasan si a evoluat in 33 de meciuri din Liga Nationala. Astfel, fundasul a strans statistici de 10.0 puncte, 3.3 recuperari, 2.1 pase decisive si un indice al eficientei de 10.9.Francezul a fost un pion important si in BKT EuroCup, acolo unde a acumulat 19 ... citește toată știrea