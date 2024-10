Adrian Mutu si-a ales favoritele care vor prinde play-off-ul in Liga 1. Ce predictii are ,,briliantul" pentru echipele din Cluj: ,,Nu multa lume credea"

Cel mai bun marcator din istoria nationalei Romaniei, Adrian Mutu, a vorbit despre primele 6 echipe care, considera el, vor prinde play-off-ul in acest an in Liga 1.U Cluj, Universitatea Craiova, Otelul Galati, CFR Cluj, FCSB si Rapid sunt echipele despre care Mutu crede ca vor obtine un loc intre primele 6 la finalul celor 30 de etape ale sezonului regular."E un clasament interesant, pentru ca, in momentul acesta, in primele sase locuri se afla niste echipe in care nu multa lume credea ca o ... citește toată știrea