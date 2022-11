Adrian Paun, transferat definitiv la o formatie israeliana. Ce suma primeste CFR Cluj

CFR Cluj a anuntat seara trecuta ca Adrian Paun (27 de ani) va fi cumparat definitiv de formatia israeliana Hapoel Beer Sheva. Imprumutat in vara in Israel, Paun a bifat opt prezente in tricoul celor de la Hapoel Beer Sheva si a reusit un gol si un assist. Astfel, i-a convins pe israelieni sa-l transfere definitiv, iar fotbalistul roman a semnat un contract valabil pana in 2026.Adrian Paun, cedat definitiv la Hapoel Beer ShevaCotat la 1.6 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.com, Adrian ... citeste toata stirea